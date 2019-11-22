Опубликован первый трейлер новой Half-Life

Компания Valve показала первый трейлер Half-Life: Alyx - продолжения популярного игрового сериала, первая часть которого вышла еще в 1998 году.

Главными героями игры станут уже знакомые персонажи Аликс и Элай. События Half-Life: Alyx будут разворачиваться до истории, рассказанной в сиквеле.

Новая часть Half-Life заточена исключительно под виртуальную реальность: игру можно совмещать со всеми VR-гарнитурами, поддерживающими Steam VR. Разработчики полагают, что на прохождение новой части уйдет около 15 часов.

В следующий раз поклонники смогут увидеть любимую игру во время церемонии The Game Award, которая пройдет 13 декабря.