В Роспотребнадзоре назвали главные ошибки при приеме антибиотиков

В Роспотребнадзоре составили список рекомендаций по правилам приема антибиотиков. Специалисты отметили, что развитие устойчивости микробов зачастую происходит по причине неоправданного назначения препаратов либо из-за неправильного их использования, сообщает aif.ru.

По данным ведомства, антибиотики зачастую выписываются врачами для того, чтобы перестраховаться. При этом пациент может купить данный препарат в аптеке даже без рецепта.

Специалисты убеждены, что принимать антибиотики следует исключительно по рекомендации врача. Также не нужно самостоятельно настаивать на их назначении или приобретать по собственной инициативе.

Снижение эффективности антибиотиков влечет за собой усложнение в лечении все большего числа инфекционных заболеваний, включая пневмонию и туберкулез.