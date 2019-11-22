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Правительство России утвердило новую антитабачную концепцию

Анна Касаткина
13:36 22.11.2019
В ближайшие полгода министерству здравоохранения предстоит разработать план по ее реализации.
Правительство России утвердило новую антитабачную концепцию
© Фото: Александр Кондратюк РИА Новости

Правительство РФ утвердило доработанную антитабачную концепцию до 2035 года. Она должна способствовать снижению потребления табака в стране до 21% взрослыми и до 1% детьми за пять лет.

В концепции, в частности, упоминается о необходимости обратить внимание на распространение потребления жевательного и нюхательного табака - таких никотинозависимых в России в данный момент 0,9% от общего числа. Также говорится о набирающем популярность, особенно у молодежи, способе нагревания табака.

«Распространенность потребления такого вида никотиносодержащей продукции среди лиц 18-24 лет составляет 19,1%, что более чем в десять раз выше, чем во всех остальных возрастных группах», - уточняется в документе.

В ближайшие полгода министерству здравоохранения предстоит разработать план по реализации концепции. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что в 2019 году спрос на сигареты в России упал на 5-7%. Эксперты предполагают, что это связано со стремлением жителей страны бросить курить при помощи электронных сигарет.

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