Лавров призвал РФ и Японию сделать шаги по выведению отношений на новый уровень

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров призвал Москву и Токио сделать шаги по выведению отношений на качественно новый уровень. Благодаря этому появится возможность решить разногласия между сторонами, сказал он на переговорах с японским коллегой Тосимицу Мотэги. Обмен мнениями состоялся в рамках совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран G20.

«Самое главное сейчас - наладить такой процесс нашего сотрудничества, который позволит вывести отношения на качественно новый уровень по всем без исключения областям, включая экономическую и внешнеполитическую», - подчеркнул Лавров.

Вместе с тем он добавил, что Россия готова тесно сотрудничать с японской стороной. Москва, по словам Лаврова, искренне настроена решить все разногласия с Токио, включая также вопрос о мирном договоре.

Ожидается, что после встречи главы МИД РФ и Японии примут участие в рабочем ужине, участниками которого станут и их коллеги из других стран «Большой двадцатки».