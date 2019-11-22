Диетолог объяснила набор веса при отказе от курения

Многие курильщики, когда бросают свою вредную привычку, начинают набирать вес. Это происходит из-за того, что человек не может справиться с так называемым синдромом отмены. Об этом рассказала «Известиям» врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

«Когда человек бросает курить, у него возникает так называемый синдром отмены. Он пытается компенсировать нехватку возбуждения зон мозга от никотина тем, что начинает, сам не замечая этого, подъедать сладкую и жирную еду, поэтому люди и набирают вес», — объяснила диетолог

По словам врача, человек, бросающий курить, должен придерживаться правильного питания, соблюдать режим: полноценные завтрак, обед и ужин. Для перекуса подойдут овощи и фрукты, особенно те, которые можно грызть. Выраженный синдром отмены при отказе от курения проходит через 2-3 недели, добавила Макиша.

Ранее генетики из Великобритании обнаружили, что страдающие шизофренией и депрессией, курят намного чаще, чем здоровые люди. Исследования показали, что курение в 2,27 раза увеличивает шансы стать шизофреником и почти в 2 раза получить хроническую депрессию.