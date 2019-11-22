В Кремле назвали недостатки нового порядка медосмотра для водителей

В новом порядке медицинского осмотра для водителей изначально было просчитано не все. Например, высокая стоимость анализов, которые предписываются нововведением, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, он прокомментировал скандал с повышением цен на справки от нарколога для российских водителей.

«Цель, собственно, абсолютно благая, это понятно - безопасность и сохранение жизни людей, тысяч людей, которые ежегодно в нашей стране гибнут на дорогах», - отметил он.

Песков также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин высказал свою точку зрения относительно нового порядка, в связи с чем Минздрав оперативно отреагировал.

«Они не отменили решение, а взяли полгода, чтобы доработать эту тему», - сообщил он.

Новый порядок медицинского осмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года. Изначально ожидалось, что новые правила будут действовать уже с 22 ноября, однако нововведение пришлось отложить на более поздний срок.

Ожидается, что для получения или обновления водительских прав россиянам будет необходимо сдать анализы - кровь и мочу - на содержание наркотических и психотропных веществ, а также биомаркеров, которые указывают на систематическое употребление алкогольных напитков.

В СМИ ранее появилась информация о том, что стоимость медсправок может вырасти десятикратно из-за дополнителных анализов. В результате в наркодиспансерах на территории различных российского городов образовались огромные очереди, поскольку люди хотели оформить документы по старым ценам.

Президент РФ Владимир Путин отреагировал на появившуюся информацию о росте цен и назвал новые правила чушью. Он призвал вводить такие изменения с умом. Глава государства также отметил, что Минтруду необходимо было обратить внимание на то, что цена получения новых справок составляет почти половину от МРОТ.