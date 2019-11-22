Шойгу показали, как работает центр управления регионом в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев показал главе российского оборонного ведомства Сергею Шойгу возможности центра управления регионом (ЦУР). Демонстрация проходила в ходе конференции, посвященной информационному взаимодействию в сфере обороны России.

Помимо Московской области, свои ЦУРы в пятницу представили и другие регионы, от Санкт-Петербурга до Дагестана. Воробьев и Шойгу выслушали доклад из подмосковного ЦУРа в онлайн-режиме.

Глава Подмосковья рассказал, что система позволяет в реальном времени контролировать ситуацию со льготными лекарствами, общественным транспортом, мусором, здравоохранением и другими важными сферами.

В подмосковном ЦУРе работают сотрудники, представляющие более 20 ведомств. Они контролируют оперативное решение жалоб и выполнение предложений жителей Московской области. В круглосуточном режиме собирается и анализируются данные всех сфер жизни региона по нескольким каналам - портал «Добродел», горячая линия губернатора, профильные ведомства и социальные сети.