В МВД Турции заявили о задержании в Сирии организатора терактов в России и Германии

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил о поимке участника «Исламского государства»*, который организовал террористические акты в России и Германии. Его задержали на территории Сирии.

«Мы захватили в сирийском Аазазе одного из главных террористов ИГ* по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, он из высшего руководства группировки», - сказал он.

По словам Сойлу, боевик организовал более 20 терактов, в том числе в России и в немецком Гамбурге. Он занимался изготовлением бомб, обучал этому других экстремистов и координировал их действия в разных частях света, уточняет газета Hürriyet.

Аазаз находится под контролем Турции после проведенной в этом районе военной операции «Источник мира».

*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ