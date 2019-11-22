В Роспотребнадзоре отреагировали на информацию о «взрыве» в Южно-Китайском море

В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали сообщения СМИ о взрыве в Южно-Китайском море. По данным службы, никакой угрозы негативного воздействия на россиян в связи с упоминаемым инцидентом нет.

В понедельник, 18 ноября, издание Ryukyu Shimpo сообщило, что житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью «Урановый топливный стержень». Информация была передана губернатору префектуры Дэни Тамаки, а тот, в свою очередь, обратился за помощью к силам самообороны.

Прибывшие на место ЧП военные измерили радиацию, но повышения радиоактивного фона не было зафиксировано.

В СМИ также сообщалось, что в Южно-Китайском море якобы прогремел взрыв, однако официальных подтверждений тому не было.

В Роспотребнадзоре добавили, что за ситуацией следит Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.