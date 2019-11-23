Феномен «Парка Горького»: как русские рокеры с балалайкой ворвались в американский шоу-бизнес

Осенью 1989 года песня Bang советской рок-группы «Парк Горького» взорвала американский хит-парад. Подобное больше не повторится - ни один из отечественных коллективов не получит столь мощного признания за океаном. Но и группе «Парк Горького» этот успех обошелся недешево.

Этот музыкальный проект создал в 1987 году Стас Намин. С группой «Парк Горького» он хотел выйти на мировой рынок. У продюсера тогда была студия в Москве, которая расположилась в Зеленом театре в Парке Горького. Четверых музыкантов он «забрал» из группы «Цветы», которую сам и продюсировал.

«Я не так много знал музыкантов, выбора особого не было - поэтому я выбирал из тех, кто работал в "Цветах", - рассказывает Стас Намин.

Так в группу пришли гитаристы Алексей Белов и Александр Яненков и бас-гитарист Александр Миньков (Маршал). Барабанщика Александра Львова Намин нашел в составе «Арии». В качестве вокалиста Алексей Белов предложил кандидатуру Николая Носкова - единственного, кто ранее с продюсером не работал.

© gorkypark-band.ru Стас Намин представляет Дону Кингу свою новую группу «Парк Горького». Студия SNC, 1987 год (слева Сергей Мазаев).

В студии Центра Стаса Намина новоиспеченная группа «Парк Горького» работала почти два года, прежде чем дебютировать на мировой сцене. Музыканты тщательно прорабатывали все - от репертуара на английском языке до своего имиджа. Параллельно Намин приглашал в Москву представителей зарубежного шоу-бизнеса, чтобы продемонстрировать им новый проекты. Так у группы «Парк Горького» появился американский менеджер, президент фирмы Kramer Guitars Деннис Берарди.

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В апреле 1988 года в Ленинград приехали легендарные Scorpions. Они дали аж десять концертов, но советские граждане раскупили все билеты до последнего. С этих концертов и начался большой путь группы «Парк Горького», которая выступала на разогреве немецких рокеров. А летом 1989 года вышел дебютный альбом, который буквально ворвался в мировые чарты.

«Когда мы записали песню Bang, она крутилась везде. И люди даже не понимали, что мы из России. Они думали, что это какая-то группа из Европы», - вспоминает Ян Яненков.

Но западным промоутерам это как раз и не нравилось. «Должно быть видно, что это made in Russia!» - объяснял новичкам в шоу-бизнесе матерый продюсер Фрэнк Заппа.

Тогда и родился образ в виде «русского китча». Музыканты облачились в костюмы, которые, пожалуй, вобрали в себя все возможные клише о жителях суровых Советов.

«В роли балалайки гитара была, еще у меня были значки такие, вроде как звездочки Героя Социалистического Труда. У Коли (Николая Носкова - прим. ред.) был расшитый оренбургский платок», - рассказывает Яненков.

© gorkypark-band.ru

Но этот сценический образ зрителям очень пришелся по вкусу. Как вспоминает Александр Маршал, музыканты проснулись знаменитыми после того, как их клип попал на МТV.

«Наш клип попал на МТV в так называемую тяжелую ротацию. То есть его крутили каждые полчаса. И то ли на следующий день, то ли через пару дней мы приехали в Нью-Йорк, шли по улице, и на нас показывали пальцем и восклицали: "О, русские!"».

1989 стал, пожалуй, самым плодотворным для группы Gorky Park. Они отправились в тур по США и выступили на знаменитом «Московском музыкальном фестивале мира» на одной сцене с Bon Jovi, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Cinderella, Skid Row, Scorpions.

© Игорь Михалев, РИА НОвости Фанаты на «Московском музыкальном фестивале мира», 1989 год

Но внезапно на «Парк Горького» вслед за обрушившейся славой будто налетел разрушительный ураган.

«Мы дважды объездили все Соединенные Штаты. И где-то ближе к концу последнего тура, который он должен был завершиться во Флориде, нам говорят: «Вы знаете, ваш менеджмент больше не существует". Мы тогда ничего не понимали. Нам сказали: "Ну, будут разборки"», - рассказывает Алексей Белов.

Звукозаписывающая компания хотела заставить музыкантов компенсировать ущерб - могло начаться долгое судебное разбирательство. По словам Алексея Белова, «слабым звеном» в этой ситуации оказался солист коллектива - Николай Носков.

«Кто-то ему сказал: "У тебя должен быть отдельный адвокат". И, по-моему, Яненков сказал: "Коля, когда у тебя будет своя группа, тогда будет свой адвокат, а пока мы группа, пусть у нас будет один адвокат". И похоже, что он обиделся на это», - предполагает Белов.

Николай Носков уехал за несколько дней до участия группы на крупном фестивале. Музыканты остались без солиста, а отказ от выступления грозил чудовищной неустойкой. В итоге Николая Носкова у микрофона заменил Александр Маршал. Этот концерт он спас, но дальнейшее существование «Парка Горького» оказалось под угрозой.

«Компании нужен был Коля Носков. Когда Маршал стал вокалистом, мы потеряли контракт с PolygGram Records, так как они предлагали американского вокалиста и продюсера. Мы посчитали, что у нас будут все русские в коллективе и что мы легко подпишем контракт с американской компанией», - объясняет Ян Яненков.

Но ни одна рекорд-компания группу не поддержала. Оставшись без контракта, музыкантам «Парка Горького» не на что было жить в чужой стране. Сперва у них забрали арендованный автомобиль, потом отключили электричество и тепло. Затем не осталось денег даже на еду. И хотя дебютная пластинка группы «Парк Горького» разошлась по миру миллионным тиражом, музыканты все равно ничего не заработали.

Теперь о вчерашних звездах уже никто не вспоминал: заокеанская публика мигом переключилась на новых героев. Но «Парк Горького» снова попытался завоевать Америку. В марте 1993 года вышел их второй альбом, а сингл Moscow Calling надолго стал визитной карточкой коллектива.

Осенью 1996-го, в канун выхода нового альбома «Парка Горького», вспыхнул грандиозный скандал. Стас Намин заявил, что ему по контракту принадлежат права на название группы. Говорят, позже сторонам удалось договориться. Однако это было лишь начало «немузыкальной» главы биографии «Парка Горького», омраченной скандалами.

В середине 90-х группа «Парк Горького» выпустила еще два альбома - Stare и Protivofazza. Но они мировой популярности не приобрели.

Спустя десять лет американской жизни группа вернулась на родину. Они уехали из СССР, а приехали уже в Россию. В августе 1999-го «Парк Горького» с успехом выступил на Красной площади. Но группу ждали новые потрясения: ее вновь покинул вокалист. Александр Миньков начал сольную карьеру под псевдонимом Маршал.

Из группы также ушли гитарист Ян Яненков и барабанщик Александр Львов. Вместо запланированного нового альбома на русском языке музыканты успели записать лишь песню «На острие свечи».

«Во-первых, закончилась эта музыка: ушли такие группы, как Def Leppard, те же Mötley Crüe, которые собирали 70-тысячные стадионы. Остались единицы - остались Aerosmith, AC/DC. Другая музыка, другое мышление стало модным», - объясняет Александр Маршал.

Алексей Белов сдаваться не собирался. Он набрал молодых музыкантов. Весной в эфире появилась песня «Сделано в России» - в исполнении уже обновленного «Парка Горького».

Но разразился новый скандал. Маршал, Яненков и Львов заявили, что Белов незаконно присвоил своему сольному проекту название «Парк Горького». Чтобы избежать конфликта с бывшими коллегами, Белов переименовал проект в «Горький Парк», затем и вовсе в «Парк Белова».

Казалось, история группы «Парк Горького» на этом закончилась. Но неожиданно в 2004 году Белов объединил свои усилия с Яненковым, и вместе они начали гастролировать снова как «Музыканты группы "Парк Горького"».

Весной 2006 года прошел юбилейный тур Николая Носкова. На концертах в Москве и Санкт-Петербурге в финале выступления на сцену поднялись Белов, Львов и Яненков. Вместе с юбиляром они сыграли три песни из первого альбома группы. Но полноценного воссоединения не произошло.

В мае 2009-го Маршал, Белов, Яненков, и Львов исполнили Moscow Calling на открытии конкурса Евровидение, впервые проходившего в России. И только в 2012 году поклонники «Парка Горького» увидели вновь «золотой состав» группы вместе с Николаем Носковым. Как оказалось, всего на несколько выступлений.

Из действующего коллектива группа «Парк Горького» сегодня все больше превращается в легенду. Но преданные поклонники все еще надеются на выход нового альбома группы и полноценные гастроли.