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В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава новые правила медосмотра водителей

Ян Брацкий
12:24 22.11.2019
В Минздраве уже отозвали свое решение о внедрении новых правил медосмотра, отложив их на 1 июля 2020 года.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Илья Питалев, РИА Новости

В Генпрокуратуре назвали ошибкой Минздрава внедрение новых правил медосмотра водителей, которые привели к резкому росту стоимости справки из диспансера и огромным очередям.

В ведомстве заверили, что ошибка будет исправлена, а к обсуждению новых правил эксперты вернутся после детально изучения всех аспектов, включая вопросы ценообразования.  

«Данные о состоящих на учете алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, и они не знают, что лицо, претендующее на получение водительского удостоверения, состоит на учете. И мы об этом информировали в свое время и Минздрав, и МВД, и правительство, чтобы эту проблему решить комплексно раз и навсегда. Но, видимо, Минздрав нашел такой необычный способ для решения этого вопроса и совершил ошибку, которая будет исправлена», - заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Ранее стало известно об увольнении директора Центра наркологии имени Сербского Татьяны Клименко. Соответствующее решение приняла министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Одним из мотивов увольнения мог послужить положительный отзыв Клименко о новой системе медосмотра водителей.

После критики со стороны президента России Владимира Путина Минздрав отозвал резонансное решение о введении дополнительного обследования для водителей. Ведомство опубликовало официальный документ, в котором сообщило, что нововведение вступит в силу 1 июля 2020 года.

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