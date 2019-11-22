Медики из Новосибирска нашли лекарство от ишемического инсульта

Новосибирские ученые испытывают новые методы лечения сосудистых заболеваний. В их основе - новейшие разработки отечественной науки. Сейчас в клинике Института лимфологии проходят лечение десятки пациентов. Ирина - одна из них. За помощью к врачам она обратилась сразу. Вердикт медиков - ишемия нижних конечностей, так как сосуды забиты и плохо доставляют кровь к ногам.

«В середине сентября у меня на левой ноге сначала распух палец, потом покраснело возле ногтя, и открылась язвочка. Сильные боли в ногах. Они и не только при ходьбе, но и в покое. Не переставая», - жалуется пациентка института лимфологии Ирина.

Методов лечения этой сосудистой болезни сегодня немного. В простых случаях - месяцы капельниц с лекарствами. В запущенных - только хирургическое вмешательство для спасения конечности от ампутации.

«Через тоненький прокол в паху заводится под контролем рентгена проводник в артерию. И она изнутри или расширяется - раскрывается, или устанавливается стент по типу, как устанавливаются стенты при операциях на сердце», - объясняет врач-хирург Михаил Солуянов.

Ученые Новосибирского института цитологии и генетики решили упростить процесс лечения коварной болезни. Сложные операции заменить «таблеткой», а именно очищенными клетками, которые используют для испытания новой синтезированной молекулы полиаргинина.

Ее действие уже проверили на лабораторных мышах и выяснили: препарат заметно улучшает кровоток, предотвращает некроз тканей и может восстанавливать жизненно важные функции организма.

«У этого препарата пока прекрасное доклиническое досье. Он показал свою низкую токсичность, очень хорошую усваиваемость и большой спектр биологических эффектов, которые могут быть использованы для лечения целого спектра серьезных заболеваний», - отмечает заместитель руководителя НИИ клинической и экспериментальной лимфологии филиала Института цитологии и генетики СО РАН Максим Королев.

В том числе ишемического инсульта. Ежегодно такой диагноз ставят 15 миллионам человек. Нарушение мозгового кровообращения, уверены ученые, препарат поможет победить без хирургического вмешательства. Лекарство способно доставлять активные молекулы в пораженные участки тканей. В этом его уникальность.

Ученые не скрывают: за рубежом сегодня ведут аналогичные разработки. Однако новосибирцы уверены, что готовое лекарство предложат фармацевтам быстрее конкурентов - в течение пяти лет. Большую часть этого времени займут клинические испытания в случае одобрения работы Минздравом.