Названа дата большой пресс-конференции Владимира Путина
Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщили в Кремле.
«Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента России начинает прием заявок на участие в мероприятии», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Встреча главы государства с журналистами, включая зарубежную прессу - уникальный формат общения. В течение нескольких часов Владимир Путин отвечает на вопросы, которые касаются самых актуальных тем.
В прошлом году пресс-конференция состоялась в Центре международной торговли в Москве. Свою речь президент посвятил вопросам, касающимся экономики, российско-американских отношений, и региональной проблематике.
Многие вопросы, на которые ответил Владимир Путин, стали поводом для поручений кабинету министров или конкретным ведомствам. Исполнение их строго контролируется. Подобные встречи глава государства проводит с 2001 года.