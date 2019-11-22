Названа дата большой пресс-конференции Владимира Путина

Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря. Об этом сообщили в Кремле.

«Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации Президента России начинает прием заявок на участие в мероприятии», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Встреча главы государства с журналистами, включая зарубежную прессу - уникальный формат общения. В течение нескольких часов Владимир Путин отвечает на вопросы, которые касаются самых актуальных тем.

В прошлом году пресс-конференция состоялась в Центре международной торговли в Москве. Свою речь президент посвятил вопросам, касающимся экономики, российско-американских отношений, и региональной проблематике.

Многие вопросы, на которые ответил Владимир Путин, стали поводом для поручений кабинету министров или конкретным ведомствам. Исполнение их строго контролируется. Подобные встречи глава государства проводит с 2001 года.