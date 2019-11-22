ФСБ пресекла деятельность двух главарей «Хизб ут-Тахрир»* в РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск Национальной гвардии России пресекли деятельность двух главарей и семи участников запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Спецоперация была осуществлена на территории Москвы, Республики Татарстан и Тюменской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что члены структуры осуществляли антиконституционную деятельность, которая была основана на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направлена на свержение насильственным путем действующей власти.

Боевики вели работу по формированию в РФ сетевых закрытых структур МТО, а также решали задачи, связанные с финансовым обеспечением противоправной деятельности.

«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Также уточняется, что при задержании по местам жительства преступников было обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, средств связи и электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении противоправной деятельности.

Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещена в РФ