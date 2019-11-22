«Газпром» оценил свои акции

Цена размещения акций «Газпрома» на Московской бирже составила 220,7 рубля за акцию. Приобретение 3,59% доли компании обошлось неизвестному покупателю чуть менее чем в 188 миллиардов рублей.

Продажа осуществлялась со скидкой в 11% к уровню закрытия торгов в среду и 13,2% - в четверг. Всего поступило 479 заявок общим объемом 237,7 миллиарда рублей на покупку 850 590 751 акции.

Монетизацию квазиказначеек размером около 6,64% в конце июня анонсировал глава «Газпрома» Алексей Миллер, напоминает РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках инвестиционного форума «Россия зовет!» 20 ноября заявил, что акции «Газпрома» недооценены и будут продолжать расти в цене.