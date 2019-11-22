Танкер с экипажем терпит бедствие в Черном море: видео

Под Одессой терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Судно стояло в акватории порта «Пивденний», однако его сорвало с якоря и отнесло в море.

В результате инцидента «Делфи» сел на мель и ударился о волнорез. Кадры с места были опубликованы в Instagram.

В настоящее время спасатели и частный буксир отправились к танкеру, чтобы попытаться эвакуировать экипаж судна. Однако мощный шторм препятствует этому.

В подписи к видео уточняется, что в регионе образовались волны высотой 2,3 метра, а ветер там достигает 12 метров в секунду.