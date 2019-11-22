Танкер с экипажем терпит бедствие в Черном море: видео
Судно находилось в акватории одного из портов, однако из-за сильного шторма сорвалось с якоря и оказалось посреди моря. Танкер сел на мель и ударился о волнорез.
© Видео: ukr_news, Instagram © Фото: ukr_news, Instagram
Под Одессой терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдовы. Судно стояло в акватории порта «Пивденний», однако его сорвало с якоря и отнесло в море.
В результате инцидента «Делфи» сел на мель и ударился о волнорез. Кадры с места были опубликованы в Instagram.
В настоящее время спасатели и частный буксир отправились к танкеру, чтобы попытаться эвакуировать экипаж судна. Однако мощный шторм препятствует этому.
В подписи к видео уточняется, что в регионе образовались волны высотой 2,3 метра, а ветер там достигает 12 метров в секунду.