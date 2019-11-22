Врачи назвали причины преждевременного старения мозга

Метаболический синдром способен вызывать преждевременное старение мозга. К таким выводам пришли ученые из США, которые обследовали несколько тысяч мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет.

В ходе лабораторных испытаний удалось установить, что пациенты, страдающие от ожирения, сахарного диабета и гипертонии - основных признаков метаболического синдрома, подвержены недугу чаще других.

Врачи провели испытуемым магнитно-резонансную томографию и попросили выполнить тест на логическое мышление. Выяснилось, что у большинства из них результаты оказались слабыми, так как мозг пациентов преждевременно состарился и уменьшился в объеме, пишет MedicalXpress.

Результаты тестов не дают однозначных ответов, и нельзя со стопроцентной уверенностью заявлять, что интеллектуальные способности людей, страдающих метаболическим синдромом, слабее, чем у других, оговариваются авторы исследования. Однако научно доказано, что синдром способствует развитию болезни Альцгеймера и преждевременной деменции.

В качестве профилактики опасного синдрома врачи советуют внимательно следить за своим рационом и употреблять в пищу больше овощей, цельного зерна, рыбы и фруктов.