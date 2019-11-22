После турецкой операции в Сирии сотни боевиков ИГИЛ* оказались на свободе

Сочинский меморандум, подписанный президентами России и Турции 22 октября, направлен не только на стабилизацию ситуации на сирийско-турецкой границе, но и на то, чтобы террористы ИГИЛ* не смогли восстановить свой боевой потенциал. Об этом сообщил в пятницу замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов.

Он отметил, что после начала турецкой операции «Источник мира» в Сирии сотни боевиков сбежали из тюрем на свободу. По словам замглавы МИД РФ, одной из причин дестабилизации ситуации на границе Турции и Сирии стало раздувание этноконфессиональных противоречий, вызванных в том числе незаконным присутствием в стране иностранных военных.

«По большому счету все это стало возможным из-за общей эскалации напряженности в Заевфратье и в силу незаконного иностранного военного присутствия в Сирии», - добавил Сыромолотов.

Турция в октябре начала военную операцию «Источник мира» на сирийско-турецкой границе, направленную против запрещенной в их стране Рабочей партии Курдистана и террористической организации ИГИЛ*.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Сочи 22 октября и согласовали шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии, вызванного началом турецкой операции и решением США вывести своих военных из этих районов страны. Стороны подписали документ, согласно которому российские военные отправляются на границу с Турцией, а курдские отряды должны отойти от границы на глубину 30 километров.

*ИГИЛ («Исламское государство») - террористическая организация, запрещена в РФ