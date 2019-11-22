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В МИД РФ рассказали о методах борьбы с миграцией террористов из Сирии

Анна Касаткина
11:21 22.11.2019
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что потерпевшие поражение в Сирии боевики перемещаются в страны Азии и Европы.
В МИД РФ рассказали о методах борьбы с миграцией террористов из Сирии
© Фото: Ammar Safarjalani Globallookpress

Россией предпринимаются конкретные меры по борьбе с передислокацией потерпевших поражение в Сирии террористов. Так, на российской границе налажен механизм выявления таких лиц во время прохождения контроля, рассказал заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Кроме того, по его словам, чтобы противостоять выезду россиян для участия в международных террористических группировках своевременно закрыт въезд иностранных боевиков в так называемые транзитные страны. Его осуществляют зарубежные партнеры на основании информации ФСБ России. Аналогичная работа проводится и в отношении иностранцев, которые пытаются попасть в РФ для участия в экстремистской деятельности, пояснил замглавы МИД.

«Организована работа по розыску и привлечению к уголовной ответственности выехавших и возвращающихся в Россию боевиков, а также вербовщиков и лиц, создающих и обеспечивающих каналы переправки», - отметил Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Россия также реализовала одно из основных положений Дополнительного протокола 2015 года к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 года - о создании сети круглосуточных контактных пунктов для обмена информацией об иностранных боевиках, добавил он.

В интервью Сыромолотов также выразил мнение России по поводу позиции США по отношению к некоторым террористическим группировкам в Сирии, например Хейат Тахрир аш-Шам*. Он подчеркнул, что страна считает неприемлемыми попытки Штатов выдать боевиков за умеренную оппозицию.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что побежденные в Сирии экстремисты перемещаются в страны Азии и Европы. На переговорах с коллегой из Малайзии Сайфуддином Абдуллой он пообещал дальнейшую поддержку зарубежных партнеров в борьбе с террористической угрозой.

*Хейат Тахрир аш-Шам (Тахрир аш-Шам, ХТШ) - террористическая организация, запрещена в РФ

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