В предвыборной кампании Трампа обнаружили поддельные документы

В скандальном деле о так называемом вмешательстве России в президентские выборы США обнаружили поддельные документы.

В преступлении подозревается бывший сотрудник ФБР: он якобы внес изменения в документы по предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Об этом сообщил телеканал CNN.

В апреле текущего года бывший глава ФБР Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором говорилось об отсутствии какого-либо сговора сотрудников штаба Трампа с Кремлем. Тогда спецпрокурор США заявил, что «ни один американец» не вступал в заговор с РФ.