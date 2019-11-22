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В предвыборной кампании Трампа обнаружили поддельные документы

Наталия Майорова
11:15 22.11.2019
В преступлении подозревается бывший сотрудник ФБР, который якобы внес изменения в документы по предвыборной кампании Трампа в 2016 году.
В предвыборной кампании Трампа обнаружили поддельные документы
© Фото: Stefani Reynolds Globallookpress

В скандальном деле о так называемом вмешательстве России в президентские выборы США обнаружили поддельные документы. 

В преступлении подозревается бывший сотрудник ФБР: он якобы внес изменения в документы по предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Об этом сообщил телеканал CNN.

В апреле текущего года бывший глава ФБР Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором говорилось об отсутствии какого-либо сговора сотрудников штаба Трампа с Кремлем. Тогда спецпрокурор США заявил, что «ни один американец» не вступал в заговор с РФ.

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