Названы находящиеся под угрозой исчезновения профессии

Новые технологии представляют собой угрозу для некоторых профессий, убеждены эксперты из Института развития Интернета (ИРИ). Причиной тому стала ненадобность развитого воображения и творческого подхода в рабочей деятельности.

В частности, как уточняет RT, речь идет о водителях такси, продавцах и грузчиках. Эксперты считают, что представителям этих сфер нечасто приходится принимать сложные решения.

«Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы, то есть те сферы, где максимум действий - механические», - говорится в сообщении ИРИ.

Ранее специалисты составили рейтинг профессий, которые будут востребованы в будущем. Всего в перечень вошли более десяти специальностей, среди которых нейропсихологии, программисты и инженеры.