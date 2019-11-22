В СК сообщили о задержании главы Чехова по подозрению в мошенничестве

Следователи задержали главу подмосковного города Чехова Марину Кононову. Она подозревается в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте СК РФ. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, чиновница причастна к незаконной сделке по продаже торгового помещения, расположенного на улице Дружбы. Речь идет о недвижимости общей площадью 330 квадратных метров. Кадастровая стоимость помещения составляет более семи миллионов рублей.

«В ходе допроса обвиняемая дала признательные показания. Сегодня следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения», - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Кононову проверят на причастность к совершению других преступлений подобного рода.