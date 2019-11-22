Двое подмосковных подростков сбили сотрудника ГИБДД

Двое подростков, уходя от погони в Электростали, наехали на сотрудника ГИБДД, который пытался преградить им дорогу. До этого молодые люди проигнорировали многократные требования сотрудников правоохранительных органов остановиться.

«Предварительно установлено, что 19 ноября 2019 года двое подростков 17 и 16 лет, уходя от погони от сотрудников ГИБДД на автомобиле ВАЗ-2105, совершили наезд на полицейского, который пытался пресечь попытку ухода правонарушителей от преследования», - говорится в сообщении на сайте подмосковного главка СК РФ.

Полицейского госпитализировали, сейчас устанавливается тяжесть причиненного его здоровью вреда. Подростков удалось задержать при помощи бойцов вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.