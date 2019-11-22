Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Двое подмосковных подростков сбили сотрудника ГИБДД

Ян Брацкий
10:43 22.11.2019
Подростков задержали на дороге, а сбитого сотрудника полиции госпитализировали с различными травмами.
Двое подмосковных подростков сбили сотрудника ГИБДД
© Фото: mosobl.sledcom.ru

Двое подростков, уходя от погони в Электростали, наехали на сотрудника ГИБДД, который пытался преградить им дорогу. До этого молодые люди проигнорировали многократные требования сотрудников правоохранительных органов остановиться.

«Предварительно установлено, что 19 ноября 2019 года двое подростков 17 и 16 лет, уходя от погони от сотрудников ГИБДД на автомобиле ВАЗ-2105, совершили наезд на полицейского, который пытался пресечь попытку ухода правонарушителей от преследования», - говорится в сообщении на сайте подмосковного главка СК РФ.

Полицейского госпитализировали, сейчас устанавливается тяжесть причиненного его здоровью вреда. Подростков удалось задержать при помощи бойцов вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2019, 01:42
В России готовят быстрый Интернет для самолетов и поездов
Дата22.11.2019, 03:55
Рвы, ловушки, линия огня: замполиты прошли психологическую полосу препятствий под Владикавказом
Дата21.11.2019, 16:48
В Олимпийском комитете РФ рассчитывают на полноценное участие сборной в играх в Токио
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.11.2019, 10:15
Новая атомная подлодка «Князь Владимир» завершила госиспытания
Дата20.11.2019, 16:00
Нарышкин передал Шойгу карту легендарного разведчика Рихарда Зорге
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:44 В стране и мире
Видео
Танкер с экипажем терпит бедствие в Черном море: видео
11:38 В стране и мире
Врачи назвали причины преждевременного старения мозга
11:32 ОПК
Новую систему противодействия беспилотникам представили на выставке в Дубае
11:21 В стране и мире
В МИД РФ рассказали о методах борьбы с миграцией террористов из Сирии
11:15 В стране и мире
В предвыборной кампании Трампа обнаружили поддельные документы
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Новому автомобилю Илона Маска разбили стекло на презентации
Уничтожили тайники: дикие кабаны разорили наркоторговцев в Италии
Бензин, газ, электричество: эксперты выяснили наиболее экономичный вид топлива
Видео
Огненные виражи: опубликовано видео с горящим Boeing в небе над Лос-Анджелесом
Диетолог объяснила набор веса при отказе от курения
Эксперты назвали способы использования старых смартфонов
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.