В аэропорту Внуково сообщили детали аварийной посадки пассажирского Boeing
В настоящее время самолет отбуксирован на стоянку. Воздушное судно выполняло рейс Махачкала - Москва.
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Причиной аварийной посадки пассажирского самолета Boeing 737 в столичном аэропорту Внуково стала неисправность пневматики левой стойки шасси. Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Известно, что самолет летел рейсом Махачкала - Москва.
«Посадка благополучная, в штатном режиме. Пассажиры и экипаж в порядке», - рассказала сотрудник пресс-службы аэропорта Наталья Мелехова.
В настоящее время самолет уже отбуксирован на стоянку. Ожидается произведение высадки пассажиров.