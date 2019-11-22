Новому автомобилю Илона Маска разбили стекло на презентации

Американская компания Tesla презентовала свое новое творение - футуристический бронированный пикап Cybertruck на электроприводе. Автомобиль обладает грузоподъемностью 1,5 тонны и изготовлен из особого сплава, который применяется в производстве космических ракет SpaceX.

Глава компании Илон Маск на презентации заявил, что его броневик похож на машину пехоты из будущего. При создании новинки Маск вдохновлялся фильмом «Бегущий по лезвию», действие которого происходит в ноябре 2019 года.

«Он не похож ни на один другой», - признался Маск, демонстрируя зрителям угловатый корпус автомобиля.

К слову, во время наглядной демонстрации возможностей автомобиля помощник Маска попытался разбить его стекло стальным шаром, и ему это удалось. Создатель бронепикапа не смутился и заметил, что шар отлетел в сторону так и не попав в салон.

Аккумуляторы пикапа заряжаются от обычной сети и в зависимости от комплектации способны обеспечить 400, 500 или 800 километров хода. В стандартную комплектацию входят автопилот, автопарковка и полный привод.

Цена на самую доступную версию авто начинается от 39990 долларов. За пикап в средней комплектации придется выложить 49990 долларов, а «топовая» версия броневика обойдется в 69990 долларов, отметил Маск в ходе презентации. Сроки поступления новинки в продажу пока не сообщаются.