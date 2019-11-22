Самолет из Стамбула совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Самолет «Турецких авиалиний» совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы вечером в четверг, 21 ноября. Пассажиров эвакуировали с воздушного судна в срочном порядке.

На опубликованных «Страна.ua» фотографиях видно, что трап был спущен с хвостовой части лайнера, так как его носовая часть уперлась в землю. В настоящий момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

По информации издания, самолет выполнял рейс Стамбул-Одесса. Во время инцидента никто не пострадал.