Самолет из Стамбула совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
В настоящий момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
© Фото: Markus Mainka, globallookpress
Самолет «Турецких авиалиний» совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы вечером в четверг, 21 ноября. Пассажиров эвакуировали с воздушного судна в срочном порядке.
На опубликованных «Страна.ua» фотографиях видно, что трап был спущен с хвостовой части лайнера, так как его носовая часть уперлась в землю. В настоящий момент на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
По информации издания, самолет выполнял рейс Стамбул-Одесса. Во время инцидента никто не пострадал.