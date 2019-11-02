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СК: главу центра «Э» МВД Ингушетии убили в Москве

Дарья Михалина
21:06 02.11.2019
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Baza

Следственный комитет подтвердил личность погибшего при стрельбе в Москве. Одной из жертв нападавшего оказался начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев.

«Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек на западе Москвы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Трагедия произошла вечером, 2 ноября. Вооруженный мужчина убил двоих человек и скрылся с места преступления вместе с сообщниками. В Москве объявлен план «Перехват».

По данным СМИ, второй жертвой киллера стал брат Эльджаркиева.

Сейчас на месте ЧП работает полиция. Территория оцеплена правоохранителями. По адресу, где произошла стрельба, выехал начальник ГУ МВД России Олег Баранов.

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