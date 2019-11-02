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Разминирование на участке разведения в Донбассе начнется 3 ноября

Дарья Михалина
20:42 02.11.2019
Штаб Операции Объединенных сил Украины сообщил, что к очищению территории приступят уже в это воскресенье.
Разминирование на участке разведения в Донбассе начнется 3 ноября
© Фото: Стрингер, РИА Новости

В воскресенье, 3 ноября, в районе поселка Золотое под Луганском начнется разминирование территорий. Речь идет об участке разведения сил и средств. О готовящихся действиях сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил.

«Третьего ноября на участке №2 начнутся мероприятия по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов и демонтажа сооружений», - следует из сообщения штаба.

Добавляется, что в настоящий момент продолжается разведение средств с обеих сторон.

Ранее Финляндия выступила с инициативой проспонсировать разминирование Донбасса. Как сообщил глава МИД страны Пекка Хаависто, правительство выделит 600 тысяч евро для очищения участка.

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