Видео с места убийства двух человек на западе Москвы

«Звезда» публикует видео с места убийства двух человек на улице академика Анохина в Москве. На кадрах видно, что во дворе дома находятся много машин полиции и автомобиль Следственного комитета. Вся территория оцеплена правоохранителями.

По неподтвержденным данным, в результате стрельбы были убиты начальник по борьбе с экстремизмом по республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат.

Киллер и двое его сообщников скрылись на машине. В столице объявлен план «Перехват».