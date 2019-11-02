Глава столичной полиции выехал на место убийства двух человек в Москве

Начальник Главного управления МВД России по Москве Олег Баранов и начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Олег Ильиных выехали на место убийства двух человек в Москве.

«Баранов и Ильиных выехали на место», - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

По неподтвержденным данным, убитыми при покушении оказались глава Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат.

По словам источника агентства, правоохранители считают приоритетной версию заказного убийства. Киллеру был известен маршрут жертвы, а само преступление было тщательно спланировано. Сам Эльджаркиев был в Москве по личным делам.