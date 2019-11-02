Украина закрыла небо и часть Черного моря из-за учений

Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря.

Решение обусловлено тем, что в районе проводятся боевые стрельбы в рамках совместных с НАТО учений. Мероприятия продлятся с 31 октября по 4 ноября.

Как пишут украинские СМИ, временно перекрыты Одесская, Николаевская и Херсонская области. Площадь этих территорий составляет практически 6,5 тысячей квадратных километров.

Для участия в маневрах на Украину прибыли корабли военного альянса из Испании, Болгарии, Италии и Румынии.