Перестрелка с жертвами произошла на юго-западе Москвы

В Москве во дворе одной из многоэтажек произошла перестрелка. Неизвестный расстрелял двоих мужчин и скрылся на автомобиле.

Инцидент произошел на улице академика Анохина. Как сообщают очевидцы, всего прогремело семь выстрелов.

Сейчас на месте работают полицейские. В столице объявлен план «Перехват».

Как сообщает «112», преступников было трое. Стрельбу осуществлял только один из них. Его лицо скрывала маска, однако очевидцы запомнили красно-черную куртку.

В машине, на которой приехали жертвы, остался еще один человек. Он выжил, и сейчас с ним ведет беседу полиция.