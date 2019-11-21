Тюменский водитель заплатит миллионы за разрушенный пешеходный переход

Почти пять миллионов рублей заплатит водитель из Тюменской области за то, что случайно разрушил надземный переход. Размер компенсации установили в суде.

Инцидент произошел в мае этого года. Молодой человек перевозил бытовку в своем грузовике и забыл убрать стрелку манипулятора после погрузки. Проезжая под мостом Тюмень - Ханты-Мансийск, 27-летний мужчина зацепил переход и обрушил его.

Во время аварии никто не пострадал. Помимо штрафа, водителю также назначили 360 часов обязательных работ.