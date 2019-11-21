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Тюменский водитель заплатит миллионы за разрушенный пешеходный переход

Анна Касаткина
09:08 21.11.2019
Помимо штрафа, мужчине также назначили обязательные работы.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: ТРК ЗВЕЗДА

Почти пять миллионов рублей заплатит водитель из Тюменской области за то, что случайно разрушил надземный переход. Размер компенсации установили в суде.

Инцидент произошел в мае этого года. Молодой человек перевозил бытовку в своем грузовике и забыл убрать стрелку манипулятора после погрузки. Проезжая под мостом Тюмень - Ханты-Мансийск, 27-летний мужчина зацепил переход и обрушил его.

Во время аварии никто не пострадал. Помимо штрафа, водителю также назначили 360 часов обязательных работ.

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