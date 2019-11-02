Полиция объявила план «Перехват» после двойного убийства в Москве
Неизвестный расстрелял двоих мужчин и скрылся на автомобиле.
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В Москве объявлен план «Перехват» после убийства на юго-западе Москвы. По разным данным, нападавшие скрылись на BMW X1 или Volkswagen Polo.
Злоумышленник, одетый в красную куртку с капюшоном, расстрелял двоих человек на улице академика Анохина.
Как сообщает «112», преступников было трое. Стрельбу осуществлял только один из них.
В машине, на которой приехали жертвы, остался еще один человек. Он выжил, и сейчас с ним ведет беседу полиция.
Позже СМИ узнали, что убитыми при покушении оказались глава Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдул Ахмед.