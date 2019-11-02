Полиция объявила план «Перехват» после двойного убийства в Москве

В Москве объявлен план «Перехват» после убийства на юго-западе Москвы. По разным данным, нападавшие скрылись на BMW X1 или Volkswagen Polo.

Злоумышленник, одетый в красную куртку с капюшоном, расстрелял двоих человек на улице академика Анохина.

Как сообщает «112», преступников было трое. Стрельбу осуществлял только один из них.

В машине, на которой приехали жертвы, остался еще один человек. Он выжил, и сейчас с ним ведет беседу полиция.

Позже СМИ узнали, что убитыми при покушении оказались глава Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его 30-летний брат Абдул Ахмед.