СМИ раскрыли личности убитых при стрельбе на юго-западе Москвы

В результате перестрелки на улице академика Анохина погибли два человека.

Одним из убитых оказался начальник Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев, сообщает ТАСС. Второй жертвой, по данным паблика Baza, стал брат Эльджаркиева - Абдул Ахмед.

Трагедия произошла вечером 2 ноября на юго-западе столицы. Неизвестный расстрелял двоих мужчин и скрылся на автомобиле. В Москве объявлен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что с убитыми находился еще один мужчина. Он выжил, и сейчас с ним беседуют полицейские.

Известно, что на Эльджаркиева уже совершали покушение. Речь идет об инциденте, произошедшем в январе 2018 года, когда неизвестные обстреляли его автомобиль.