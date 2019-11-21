СК возбудил два дела по факту мошенничества при строительстве космодрома Восточный

Следователи возбудили два новых уголовных дела по фактам хищения 240 миллионов при строительстве космодрома Восточный. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Уточняется, что дела были возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Согласно версии следствия, с ноября 2018 года по май 2019 года руководство одного из предприятий-исполнителя госконтракта по объекту строительства космодрома Восточный передало в управление федерального казначейства по Татарстану сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые на самом деле не исполнялись. Также были переданы финансово-хозяйственные документы.

«На основании предоставленных документов управлением федерального казначейства перечислено более 240 миллионов рублей», - говорится в сообщении СК РФ.

В настоящее время следствие собирает доказательства по уголовным делам.

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что, несмотря на уже существующие десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, по-прежнему воруют «сотни миллионов». В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома – было похищено 11 миллиардов рублей.