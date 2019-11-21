Синоптики предупредили москвичей о декабрьских морозах и рекордном давлении

В Москву пришла метеорологическая зима. Ночь со среды, 20 ноября, на четверг, 21 ноября, оказалась самой холодной с начала осени. По словам ведущего специалисты центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на территорию столицы пришли почти декабрьские морозы.

К семи утра столбик термометра опустился до отметки -8 градусов. Предыдущий минус был зафиксирован 1 ноября: тогда термометры показывали -3,8 градуса, уточнил Тишковец.

«Сегодня первый день метеорологической зимы, погода на нашем профессиональном сленге "миллион на миллион": ни облачка, исключительно ясная погода, никаких осадков», - добавил метеоролог.

Он также подчеркнул, что минимальная климатическая норма в декабре составляет -8,6 градуса, что почти аналогично утренним показателям.

Помимо внезапного похолодания, сегодня синоптики прогнозируют рекордно высокое атмосферное давление: 770 миллиметров ртутного столба при норме в 747.

«В XXI веке это вообще самое высокое значение для этого дня, предыдущее значение было 21 ноября в 2016 году - 764,8», - цитирует синоптика РИА Новости.

Тишковец предупредил людей, страдающих метеозависимостью, о возможных негативных последствиях. Например, по его словам, такое давление сравнимо по ощущениям с тем, будто человек «погружается в шахту глубиной 250-300 метров».

«То есть на вас давит дополнительный столб воздуха», - объяснил он.

За всю историю метеонаблюдений в ноябре рекордный показатель атмосферного давления составлял 776 миллиметров ртутного столба.