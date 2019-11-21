Высадиться на берег и остаться незамеченным: участников «Взвода» ждет испытание под водой
Новый выпуск проекта «Взвод» телеканал «Звезда» покажет 24 ноября в 09:40.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» покажет новые испытания для участников эксперимента Минобороны по доподготовке офицерского состава в спецпроекте «Взвод».
Молодые лейтенанты отправятся на крымский полигон Опук, чтобы выполнить очередную миссию. Их ждут непростые природные условия: изрезанный скалистый берег, степной пронизывающий ветер и солевые озера.
Участникам спецпроекта предстоит скрытно высадиться на занятый «противником» берег и снять часовых. Но перед этим героям «Взвода» нужно преодолеть двести метров под водой. Кто справится с этой задачей, а кто получит штраф - зрители телеканала «Звезда» увидят уже в это воскресенье, 24 ноября, в 09:40.