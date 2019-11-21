Торговый павильон полыхает под Ростовом-на-Дону: видео

Двухэтажный торговый павильон полыхает под Ростовом-на-Дону в поселке Янтарном. Площадь возгорания достигла уже 1,5 тысячи квадратных метров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по области, инцидент произошел на Индустриальной улице. Сообщение о возгорании поступило в 07:47 по Москве. Павильон располагается на территории рынка «Атлант».

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В настоящее время к тушению привлечены 52 человека и 12 единиц техники. Возгоранию уже был присвоен второй ранг. Пострадавших нет.

Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.