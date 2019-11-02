«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж

«Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж иск против «Газпрома». Украинская компания намерена взыскать 12 миллиардов долларов, заявил ее исполнительный директор Юрий Витренко.

По его словам, иск Украины встречный. Он пояснил: российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года.

«Это "Газпром" напал на "Нафтогаз", и поэтому мы защищаемся», - пишет предприниматель в своем Facebook.

Витренко отметил, что в 2021 году украинская сторона рассчитывает на принятие решения по новому арбитражу.

В настоящее время Москва и Киев ведут переговоры о продлении контракта на транзит российского газа через Украину. Действующий документ истекает в 2019 году. Пока к согласию прийти не удалось.