В США назвали «вселяющее ужас на поле боя» российское оружие

Крайне эффективный в условиях антитеррористических операций на территории городской застройки - такую характеристику российскому штурмовому автомату ШАК-12 дал обозреватель американского издания The National Interest.

Само по себе оружие достаточно массивное и весит почти шесть килограммов. При этом эффективная дальность выстрела не превышает 350 метров. Однако, отмечает автор статьи, в этом случае такие недостатки не имеют никакого значения.

В материале уточняется, что изначально ШАК-12 разрабатывался для спецназа ФСБ. Основной целью оружия стала борьба с боевиками в городе. Именно поэтому низкую дальнобойность следует рассматривать как конструктивную особенность, поскольку она минимизирует возможный ущерб гражданскому населению.

Автор статьи также подчеркивает, что благодаря массивным патронам ШАК-12 калибра 12,7 миллиметра способен мгновенно нейтрализовать цель при контакте. У террористов просто не будет шанса на ответный выстрел. Если же речь идет о ситуации с захватом заложников, то эта особенность может спасти несколько жизней. Обезвредить злоумышленников можно даже выстрелом в стену, подчеркивает обозреватель.