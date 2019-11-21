В Перу обнаружили загадочный рисунок гуманоида

Ученые нашли в Перу новые линии Наски, датируемые периодом между 100 и 300 годами до нашей эры. Они изображают животных и различных загадочных существ, в числе которых есть нечто похожее на гуманоида.

На плато Наска уже обнаружены тысячи геоглифов - нанесенных на землю линий, геометрических фигур и изображений, многие из которых можно разглядеть лишь с высоты. Новая находка ученых из Японии, сделанная при помощи искусственного интеллекта, включает в себя 142 рисунка.

© CEN Yamagata University

На кадрах аэросъемки среди прочих можно разглядеть изображения, похожие на кролика и двухголовую змею. Кроме того, есть рисунок фигуры с человеческими очертаниями, однако некоторые странности скорее придают существу сходство с гуманоидом, сообщает DailyStar.