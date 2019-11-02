Опасный аромат: врач рассказала о простом способе определять болезни

Врачи могут использовать довольно необычный метод диагностики заболеваний, принюхиваясь к телу пациента.

Как рассказала педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова, специфический запах может говорить о том, что человек страдает тем или иным заболеванием.

При неприятном запахе изо рта часто рекомендуют провериться у стоматолога, отоларинголога и гастроэнтеролога - он может указывать не только на проблемы в полости рта, но и на гастроэзофагеальный рефлюкс, хронический тонзиллит и гастрит.

«Как правило, запах - первый звоночек. Он может говорить и о проблемах с почками, тяжелой форме обезвоживания. О наличии некой патологии может говорить и запах, исходящий от тела», - сообщила «Вечерней Москве» Лина Мурадова.

По ее словам, на врожденное нарушение обмена некоторых аминокислот может указать запах кленового сиропа. Затхлый мышиный запах, который исходит от человека, говорит, что он страдает фенилкетонурией.

Как рассказала врач, диабет «пахнет» ацетоном, резкий пивной запах может исходить от человека с открытой формой туберкулеза. Кроме того, особенный запах может указывать на рак и болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Врач отметила, что нет стопроцентных обоснований описанной теории.