Опубликован рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами в ноябре

Специалисты составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий ноября. Согласно ему, в Москве и Санкт-Петербурге наибольшие зарплаты предлагают соискателям в сфере информационных технологий.

Рейтинг был опубликован рекрутинговым порталом HeadHunter. Первую позицию в списке занимает вакансия специалиста Senior iOSdeveloper (ведущего iOS-разработчика) с предлагаемой зарплатой от 300 тысяч рублей в месяц. На втором месте в рейтинге идут позиции разработчика интеграционных решений и директора по персоналу в IT-компании. Им обещают платить 230 тысяч рублей до вычета НДФЛ и от 200 тысяч рублей соответственно. Ведущий дизайнер-консультант может получать от 150 до 300 тысяч рублей в месяц.

В Петербурге специалисту Senior GoDeveloper предлагают от 180 до 220 тысяч рублей, внутреннему аудитору - от 170 до 200 тысяч рублей на руки. Часовой мастер в Северной столице может рассчитывать на зарплату от 150 тысяч рублей.

Также в исследовании портала приводятся данные о высоких предлагаемых заработных платах в других регионах России. Так, в Екатеринбурге программисту 1С предлагают зарплату от 150 тысяч рублей на руки. В Новосибирске на аналогичную зарплату ищут руководителя сектора логистики в сфере автомобильных перевозок и финансового директора. В Нижнем Новгороде за 120 тысяч рублей в месяц пытаются найти Front-end-разработчика.

В исследовании портала уточняется, что, по информации hh.ru, в ноябре на одну вакансию по всей России и по всем отраслям в среднем приходится пять активных резюме. Средняя предлагаемая заработная плата в целом - 45 288 рублей.