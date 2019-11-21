В США усомнились в эффективности санкций против «Северного потока - 2»

Санкции США способны задержать введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2», но ненадолго. Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз.

По его словам, Западная Европа может стать более зависимой от российской энергии после реализации проекта.

Круз подчеркнул, что санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве российского газопровода, могут временно приостановить проект. Однако это не продлится дольше года, заявил он в своем выступлении, опубликованном на YouTube.

Ранее депутат бундестага Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный природный газ (СПГ) из США. Он считает, что если Вашингтон реализует санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока - 2», то Европе стоит ввести встречные ограничения.