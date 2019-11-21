В России десятки тысяч человек остались без тепла в морозы

В нескольких регионах России коммунальщики устраняют крупные аварии в сетях теплоснабжения. Только в Тобольске, где температура опустилась до минус 17 градусов, без отопления остаются 70 тысяч человек.

Прорывы теплотрасс ликвидируют и в Челябинской области. Похожая ситуация в Новосибирске и Барнауле, где батареи остыли уже второй раз за сутки: тепло отсутствует не только в многоквартирных домах, но и в детских садах и поликлиниках.

Замерзают в своих квартирах и жители города Яровое в Алтайском крае, где стоят тридцатиградусные морозы. Местная ТЭЦ не может дать нормальную температуру теплоносителя, так как в регионе закупили некачественный уголь. Дважды выходило из строя и оборудование котельной.