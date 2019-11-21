Борис Джонсон заявил о невмешательстве России в британские выборы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен, что Россия не вмешивалась в выборы в королевстве. Об этом он заявил на встрече с рабочими на заводе Wilton Engineering недалеко от города Мидлсбро.

Один из присутствовавших на собрании обратился к лидеру Консервативной партии с вопросом, действительно ли кабинет министров оттягивает публикацию доклада, в котором якобы содержатся сведения о влиянии России на итоги британских выборов и референдумов.

«Я не видел абсолютно никаких доказательств какого-либо вмешательства России в демократические процессы в Великобритании», - ответил Джонсон.

Он уточнил, что не стал менять сроки публикации доклада, так как в это время в стране проходили выборы в парламент.

В Великобритании неоднократно обвиняли Россию в кибератаках с целью вмешательства в выборы в западных странах. В МИД РФ подобные утверждения отвергают.