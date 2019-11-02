Впервые за 4 года: видео ноябрьского снегопада из Чечни
Похолодание в регионе связано с циклоном, установившимся на юге и европейской части России.
© Видео: Любовь-Лав Форер | Школа Консультантов, Youtube © Фото: Любовь-Лав Форер | Школа Консультантов, Youtube
В Чечне уже вторые сутки идет снег. Видео в Сети публикуют жители республики.
Как пишут местные СМИ, в последний раз зимние осадки в ноябре выпадали в Чечне четыре года назад.
По данным местного Гидрометцентра, снегопад продлится до конца субботы, 2 ноября, а начиная со следующего дня в регионе ожидается потепление. Температура воздуха станет «плюсовой» уже завтра, а к следующей пятнице столбики термометров поднимутся до +14 градусов.