Дуров попросил пользователей удалить WhatsApp со смартфонов

Основатель социальной сети «ВКонткте» Павел Дуров призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих смартфонов. Он отметил, что на этой неделе найдены новые уязвимости в системе безопасности мессенджера.

Дуров заявил, что, согласно последним сообщениям, хакеры могут получить доступ ко всем данным, включая фотографии, электронную почту и СМС, только потому, что WhatsApp просто установлен на смартфоне.

«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», - цитирует слова Дурова aif.ru.

Ранее сами пользователи пригрозили WhatsApp начать массово удалять приложение. Они выразили опасение, что встраивание рекламы в мессенджер подорвет конфиденциальность данных.