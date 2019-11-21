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Ученые впервые ввели человека в анабиоз

Наталия Майорова
07:34 21.11.2019
Организм человека охлаждается до 10-15 градусов по Цельсию благодаря замену крови физраствором, охлажденным до нуля. В этом случае, у врачей будет два часа для проведения экстренной операции и спасения жизни пациента.
Ученые впервые ввели человека в анабиоз
© Фото: pixabay

Американские врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза. Причиной тому стала необходимость, при которой люди, получив травмы разной степени тяжести, умирают раньше, чем хирурги успевают оказать помощь.

По словам Сэмюэля Тишермана из Высшей школы медицины Университета Мэриленда в Балтиморе, в состояние анабиоза был введен пока лишь один пациент. 

По данным издания New Scientist, новая методика в качестве эксперимента уже была включена в комплекс реанимационных мероприятий, на который могут рассчитывать пациенты с угрожающими жизни травмами. Речь идет, например, об огнестрельных или ножевых ранениях. В результате полученных ранений у пострадавших отказывает сердце, а сами люди теряют более половины крови. Обычно врачи располагают несколькими минутами, чтобы оказать помощь, но процент выживания составляет менее 5%.

Исследователи отмечают, что они моментально охлаждают организм человека до 10-15 градусов по Цельсию при помощи замены крови физраствором, охлажденным до нуля. Мозговая деятельность при этом прекращается практически полностью. После этого, пациента отсоединяют от системы охлаждения и размещают на операционном столе.

В этом случае у врачей будет два часа на оперативное вмешательство, чтобы устранить причину острой кровопотери. После операции у пациента восстанавливают обычную температуру и пробуют запустить сердце.

Ожидается, что результаты исследования будут опубликованы к концу 2020 года.

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